Москва, 23 марта, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что признание суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит на ближайшей повестке дня. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает телеканал RT.

СВ ДНР Паспорта ДНР

«В данный момент, скажем так, вопрос о признании ДНР и ЛНР не стоит. Мы пытаемся работать по Минским соглашениям», — сказал Грызлов.

Он также подчеркнул, что признание Россией документов, выданных властями ДНР и ЛНР, носит временный характер и будет действовать до выполнения Минских соглашений.

«То есть это правильный шаг, но дипломатический», — подчеркнул Грызлов.

Напомним, 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными всех документов, выданных властями народных республик Донбасса.

Администрация президента и министерство иностранных дел России пояснили, что данная мера носит временный характер и продиктован гуманитарными соображениями.