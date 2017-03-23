Москва, 24 марта, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, состоится визит лидер французской партии «Национальный фронт», одного из кандидатов на пост президента Франции, Марин Ле Пен в Москву, сообщает ИА REGNUM.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Ожидается, что Ле Пен встретится с руководством Госдумы и примет участие в заседании комитета нижней палаты парламента по международным делам.

По словам главы профильного комитета Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР), «предстоит обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества».

Вместе с тем Ле Пен продолжает терять шансы на победу на выборах президента Франции.

Согласно данным исследования, проведенного службой OpinionWay, начиная с 20 марта отставание Ле Пен от экс-министра экономики и основателя надпартийного движения «На марше» Эмманюэля Макрона в рейтинге кандидатов во втором туре увеличилось на 6 процентных пунктов. Если бы президентские выборы состоялись 23 марта, то, при условии выхода Ле Пен во второй тур голосования, она получила бы 37% голосов, в то время как Макрон — 67%. Аналогичная картина наблюдается и в случае прохождения во второй тур кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона. Сам факт выхода лидера «Нацфронта» в финальный тур пока не ставится под сомнение: до последних дней она сохраняла лидерство в первом туре.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.