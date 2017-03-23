Омск, 23 марта, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на контроль ситуацию, связанную с загрязнением атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 марта, в правительстве Омской области.

Ханс Зацка. Флора альпийская (фрагмент)

Уточняется, что надзорные органы лично отчитываются перед Меняйло о ходе проводимых проверок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года омичи начали жаловаться на неприятный резкий запах газа в городе. В марте эти жалобы приобрели массовый характер. Специалисты, взяв пробы, выявили превышение по этилмеркаптану в жилой зоне города. Это вещество, которое используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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21 марта губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что предприятие, являющее источником удушливого запаха, необходимо установить в течение двух дней. А уже 22 марта на специально созванной по этому поводу пресс-конференции было сделано заявление, что наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в Омске этилмеркаптаном являются буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). При этом замгендиректора завода по производству Александр Глазов отметил, что у завода есть проект по ремонту буферных прудов, однако «говорить о виновности предприятия преждевременно».

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