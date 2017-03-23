Вашингтон, 23 марта, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил: в результате террористического акта в Лондоне погиб «великий американец» Курт Кохрэн. Об этом Трамп написал сегодня, 23 марта, в своем Twitter-аккаунте.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Великий американец Курт Кохрэн был убит в террористической атаке в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования вместе с его семьёй и друзьями», — пишет президент Трамп.

Напомним, ранее сообщилось, что во время террористического акта в Лондоне погиб турист из США Курт Кохрэн. Его супруга Мелисса получила серьезные ранения и находится в госпитале.

Жертвами террористического акта в Лондоне стали офицер полиции Кит Палмери преподаватель испанского языка в колледже DLD College London Айша Фрейд.

Ответственность за террористический акта взяла на себя организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель покинул место происшествия. Позднее он напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.