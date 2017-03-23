Киров, 23 марта, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Многолетняя история с запуском в Кирове завода по выпуску препаратов на основе плазмы крови человека, кажется, подходит к концу. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, 23 марта в Москве в присутствии главы Кировской области Игоря Васильева и генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова было подписано соглашение о создании на базе кировского завода «Росплазма» акционерного общества «Киров Плазма».

Kirovreg.ru Подписание соглашение о создании на базе кировского завода «Росплазма» акционерного общества «Киров Плазма»

Учредителями предприятия стали «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в Ростех), ПАО «Фармстандарт» и итальянская фармацевтическая компания Kedrion Biopharma.

Планируется, что базовый проект будет подготовлен в третьем квартале 2017 года.

По словам Васильева, запуск завода по производству препаратов крови в Кирове имеет стратегическое значение не только для региона, но и для страны в целом: «Отечественному здравоохранению ежегодно требуется значительный объём препаратов крови для лечения более чем миллиона пациентов. На сегодня эта потребность удовлетворяется в основном за счёт закупок дорогостоящих препаратов иностранного производства. Компания «Киров Плазма», которая будет заниматься достройкой и запуском имущественного комплекса, сформировала свою программу развития завода с отчетливой перспективой».

«Предприятие построят по самым современным технологиям, а выпускаемая продукция позволит обеспечить импортозамещение в самой затратной фармацевтической отрасли, — заявил врио губернатора.

Планируется, что предприятие будет производить альбумин, иммуноглобулин и факторы свертывания крови VIII и IX. Объемы производства практически полностью обеспечат потребность российского здравоохранения в этих препаратах. После выхода «Росплазмы» на полную мощность, завод будет ежегодно перерабатывать до 600 тонн плазмы.

«Отсутствие производства лекарственных препаратов на территории России представляет угрозу национальной безопасности в области здравоохранения. Поэтому достижение национального суверенитета — это одна из ключевых миссий компании. Кировская площадка устранит существующую сегодня зависимость нашей страны от импорта препаратов плазмы крови считает гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство завода в Кирове началось еще в 2005 году. Тендер на проектирование и строительство завода выиграла компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH. Из 7,06 млрд рублей, выделенных по контракту, немецкие строители успели «освоить» 3,5 млрд. После этого у них возникли разногласия с заказчиком строительства (Федеральным медико-биологическим агентством России) по поводу стоимости выполненных работ и суммы, необходимой на достройку.

Не достигнув компромисса, заказчик остановил строительство. С конца 2009 года никаких работ на объекте не велось. Руководителей Glatt Ingenieurtechnik GmbH — гендиректору Райнхарду Беберу и члену совета директоров компании по странам СНГ Лутцу Хайнцлю было предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на хищение 3,5 млрд рублей. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

В 2014 году ФГБУ «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» начала судебную тяжбу, подав иск к Glatt Ingenieurtechnik GmbH о расторжении госконтракта и взыскании его стоимости в 7 млрд рублей.

В том же 2014 году на кировской площадке «Росплазмы» побывала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая потом сообщила, что завод будет достроен: «По всей видимости, для этого понадобится заменить старый контракт. Много времени прошло с тех пор, когда этот объект проектировался, поэтому все те технологии, которые были положены в основу еще в 2005 году, требуют пересмотра и обновления».

В 2016 году с подачи приволжского полпреда Михаила Бабича недостроенный завод «Росплазма» в Кирове был передан госкорпорации Ростех, которая поручила его государственной компании «Нацимбио». Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

В свою очередь «Нацимбио» и Kedrion Biopharma договорились о трансфере технологий для запуска недостроенного кировского завода.