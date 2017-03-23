Москва, 24 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, Совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM. Сейчас ключевая ставка составляет 10%. Эксперты считают возможным как снижение ключевой ставки, так и сохранение ее действующей величины.

Kuba Центральный Банк России

На заседании ЦБ основным вопросом будет не снижение или сохранение процентной ставки, а величина, на которую ЦБ снизит ставку — 0,25−0,5%, полагает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Текущие темпы инфляции в два с половиной раза ниже ключевой ставки в 10%. Более того, керри — трейд, поддерживающий рубль, уже тормозит и промышленное производство, и импортозамещение. Текущий курс рубля, по мнению министра финансов Силуанова, переоценен минимум на 10%, это происходит прежде всего, из-за керри-трейда», — отмечает он.

Практически все фундаментальные факторы говорят о необходимости снижения ключевой ставки ЦБ, констатирует Козловский. «Исключение — ужесточение монетарной политики Федрезерва США. Однако текущее расхождение ставок Федрезерва (0,75 — 1%) со ставкой ЦБ России дает пространство для маневра в денежно-кредитной политике. Мы ждем снижения ключевой ставки на до 9,75% с последующим плавным снижением в течение 2017 года. Цель — 8,5 — 8,75% к концу второго квартала 2017 года», — прогнозирует эксперт.