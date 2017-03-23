Москва, 23 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В партию обратились представители грузоперевозчиков, которые рассказали о проблемах отрасли и попросили сделать ее работу саморегулируемой и более прозрачной. Секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов сообщил, что после этого обращения председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принял решение лично встретиться с грузоперевозчиками, которые подняли волнующие их темы и задали вопросы.

Platon.ru Система «Платон»

«Было принято решение о повышении тарифа не в два раза, до 3,06 рублей, а всего на 25%, то есть до 1 рубля 90 копеек», — отметил Сергей Неверов

«Вместе с тем перевозчики сообщили, что система «Платон» позволяет вывести «из тени» добросовестных перевозчиков. По некоторым моментам они назвали эту систему несовершенной и попросили еще период для ее проработки. При этом необходимые вычеты, которые осуществляются, перевозчики просят внести в единые рамки транспортного налога. Чтобы им не приходилось терять время, бегая с бумажкой. Была поднята тема прозрачности средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог. Перевозчики попросили, чтобы появилась соответствующая «карта», — добавил он.

По его словам, на встрече также поднималась тема штрафстоянок и поборов на дорогах. Кроме того, Сергей Неверов сообщил, что грузоперевозчики попросили ввести единую электронную накладную, по которой осуществлялись бы перевозки.

«В первую очередь, это вопрос регулирования деятельности отрасли. В данный момент нет ни ведомства, ни соответствующих законов. Вы знаете, что в 2005 году было отменено лицензирование на грузоперевозки, сегодня, по мнению грузоперевозчиков, нужно вернуться к вопросу этого регулирования. Я думаю, в ближайшее время мы встретимся с перевозчиками и в рамках думского комитета по транспорту все это обсудим», — сообщил Сергей Неверов.

Секретарь Генсовета «Единой России» сказал, что также перевозчики затронули тему «категорийности» наших дорог.

«Если вы выехали из Москвы одна категория, пока доехали до Смоленска — это уже 3 категории. А это вопрос груза, который везете. По всем этим вопросам даны поручения», — отметил Сергей Неверов.

«Мы договорились о том, что наши встречи будут постоянными. Все вопросы в рамках поручений правительства мы сядем и обсудим. Это полезный контакт и сфера такого общения, когда с глазу на глаз мы в Партии обсуждаем волнующие людей проблемы. У нас в стране 6,5 млн большегрузных машин. Можете представить количество задействованных людей, и они попросили навести нас порядок и сделать все прозрачным», — заключил Сергей Неверов.

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