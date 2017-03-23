Москва, 24 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий контроль за продажей алкоголя в самолетах и поездах, запрещающий торговлю алкоголем по интернету и с помощью вендинговых автоматов, сообщает ИА REGNUM.

Эдуард Моне. Бар в «Фоли-Бержер». 1882

Законопроект был инициирован членами Совета Федерации Сергеем Рябухиным и Виталием Шубой, впоследствии к авторам законопроекта присоединились депутаты Госдумы от различных фракций.

Не более пяти литров в багажник

Законопроект ограничивает перемещение физлицами немаркированной в соответствии с законодательством РФ алкогольной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28% в объеме готовой продукции в объеме более пяти литров на одного человека. За незаконное перемещение такой продукции вводится административная ответственность для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией соответствующих товаров. Эти нормы, по мнению авторов законопроекта, снизят число случаев перемещения алкогольной и спиртосодержащей продукции (часто низкокачественной и находящейся в незаконном обороте) из государств — членов ЕАЭС в Россию для дальнейшего сбыта.

Контроль за оптом

Для установления контроля за железнодорожными перевозками этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции законопроект обязывает перевозчиков оснащать железнодорожный подвижной состав и автотранспорт специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных средств на территории России. Таким образом будет обеспечена передача данных о перемещении таких ТС на территории России, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции, указали авторы.

Алкоголь на борту самолета

Розничная продажа алкогольной продукции в самолетах будет производиться только по соответствующей лицензии. В лицензии на розничную продажу алкогольной продукции должен быть указан конкретный борт воздушного судна, где осуществляется продажа алкоголя. Авиаперевозчик будет вправе продавать в самолетах алкоголь по договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию, в случае, если алкогольная продукция размещена на бортах самолетов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле. Законопроект возлагает на авиаперевозчика обязанности по представлению в лицензирующий орган уведомления о дате, времени и месте розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

За неоплаченный штраф — отказ в лицензии

Документ меняет порядок выдачи лицензий на осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного административного штрафа за правонарушения, совершенные в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, будет являться основанием для отказа в выдаче соответствующей лицензии.

Алкоголь в интернете заблокируют

Кроме того, законопроект предусматривает внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной дистанционной продаже алкогольной продукции. За распространение такой информации вводится штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 450 тыс. до 1 млн рублей.

Вендинг

Законопроект запрещает розничную продажу спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции посредством вендинговых автоматов. Органы госвласти субъектов РФ получают право устанавливать дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.