Киев, 23 марта, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Весной 2017 года в Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры призовут более 14 тыс. украинских граждан. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №185-р от 22 марта 2017 года, передает ИА REGNUM.

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Согласно распоряжению правительства, в апреле-мае 2017 года на службу призовут 14 135 граждан, из них: в Вооруженные силы Украины — 9 135 человек; в Национальную гвардию Украины — 4 200 человек; в Государственную специальную службу транспорта — 800 человек.

В 2016 году на срочную службу в ВСУ было призвано 13 908 человек.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал указ №73/2017 об утверждении Госпрограммы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года. Текст программы не публикуется, поскольку является гостайной.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Порошенко заявил, что на 2017 год Украина заложила 5% ВВП на сектор безопасности и вооруженные силы. По словам президента, главной угрозой независимой Украины остается полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. «Главной является российская военная угроза, она исходит не только из «оккупированных» районов Донбасса. Она нависает по всей линии границы с Россией. И правильный ответ на этот вызов есть лишь один. Если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%. И не исключено, что эту долю придётся увеличивать ещё. Но если учитывать общие затраты на сектор обороны и безопасности, они уже сейчас превышают 5% ВВП», — сказал Порошенко.