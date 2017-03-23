Москва, 24 марта, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление контроля за использованием этилового спирта в фарминдустрии, сообщает ИА REGNUM.

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Соответствующие нормы были инициированы членами Совета Федерации Сергеем Рябухиным и Виталием Шубой в пакете поправок к законодательству по госрегулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусматривающих серьезное ужесточение контроля за оборотом алкоголя.

Законопроект обязывает лиц, осуществляющих закупку и использование фармсубстанции этилового спирта для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов, производство, хранение, поставку и закупку спиртосодержащих лекарственных препаратов, осуществлять их учет и декларирование.

Для организаций оптовой торговли лекарственными средствами вводится запрет на продажу или передачу фармсубстанции этилового спирта другим организациям оптовой торговли лекарственными средствами, научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы, индивидуальным предпринимателям, медицинским организациям, ветеринарным организациям, организациям, осуществляющим разведение, выращивание и содержание животных.

Документ обязывает оснащать производства спиртосодержащих лекарственных препаратов системами измерения концентрации и объема и автоматической передачи данной информации в систему учета спирта ЕГАИС. Приемка фармацевтического спирта будет осуществляться через систему измерения емкостей. Требование по оснащению счетчиками ЕГАИС будет распространяться не только на производителей фармацевтической субстанции этанола, но и на производителей лекарственных препаратов, медицинских изделий и организаций, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами.

По мнению комитета Госдумы по охране здоровья, нормы будут способствовать усилению контроля за оборотом фармсубстанции этилового спирта для производства спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских изделий, а также не допустят использования спиртосодержащих лекарственных средств не по назначению.

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