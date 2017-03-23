Киев, 23 марта, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что организация трансляции выступления российской певицы Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение-2017» была бы нарушением украинского законодательства. Об этом он написал сегодня, 23 марта, в своем Twitter.

Jsvok.ru Юлия Самойлова

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и её въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз, EBU. — прим. ред. должен учесть это», — пишет Кириленко.

Напомним, ранее сегодня EBU предложил российскому «Первому каналу» организовать трансляцию выступления Самойловой, которой запрещен въезд на Украину, в прямом эфире.

«Первый канал» пока не ответил на предложение EBU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ запретила Самойловой въезд на Украину сроком на три года, из-за того, что певица в 2015 году посещала в Крым. Украинские организаторы Евровидения пообещали выполнить соответствующее решение СБУ.