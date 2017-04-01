Зюндерт, Нидерланды, 1 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. День рождения Винсента Ван Гона — 30 марта 1853 года.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM На выставке Ван Гога

Смотрите галерею к статье «Одинокий, яркий, сумасшедший герой. Не нашего времени»

Ван Гог. Дорога через валы Парижа. 1887

Яростное горение таланта замечательного импрессиониста чувствуется в каждой из его работ. Умер он слишком рано, в роковом возрасте 37 лет, проработав всего 10 и создав полотна, обессмертившие его имя, в основном в последние свои 4 года жизни.

Изданные отдельной книгой письма художника к своему брату позволяют лучше понять каждую из его картин, которые он снабжал неким литературным рассказом. И этот рассказ вкупе с самим полотном позволяет еще глубже погрузиться в стихи захватившего гения творческого переживания.

Ван Гог. Наклонная дорога на Монмартре. 1886

Ван Гог, обладавший неповторимым видением мира, рассказывает о нем в своих картинах так, как никогда не удалось передать бы самыми точными словами. Цвет становится действенным актом утверждения, настоящей повестью о душе и духе глядящих на нас и обращающихся к нам предметов.

Смотреть на его работы вживую, по-настоящему, — это большая эмоциональная работа. И вместе с тем — это возвышающее зрителя путешествие по новым пространствам удивительного мира. Ван Гог буквально сжег себя на костре экспрессии своего творчества, но состоялся как великий художник. И горе его ранней смерти не в силах перечеркнуть счастье его творческого полета.

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