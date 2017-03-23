Ставрополь, 23 марта, 2017, 19:28 — ИА Регнум.



Pedro Reyna Новорожденный

В Ставропольском крае обвинение предъявлено женщины, у которой в новогоднюю ночь умер младенец. Накануне трагедии женщина выпила спиртное и легла спать с малышом.

Расследование дела в отношении женщины завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла ранним утром 1 января 2017 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, жительница станицы Курской 28 лет, выпив в новогоднюю ночь алкоголь, легла на диван вместе со своей двухмесячной дочерью и уснула.

Во сне девочка выкатилась из-под ослабевшей во сне руки матери в угол дивана. Там она уткнулась лицом в складку дивана и задохнулась.

Следствием были получены результаты судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие эту версию. Женщине предъявлено обвинение по ч. 1ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Отметим, что в декабре минувшего года в Ставропольском крае к двум месяцам ограничения свободы была осуждена мать двоих детей, годовалый ребенок которой умер в душевой кабине. Он погиб во время купания, когда мать отвлеклась на плач старшего ребенка.

В феврале прошлого года было возбуждено дело о гибели младенца на руках у матери в Андроповской районной больнице Ставрополья. Женщина прижала ребенка к груди во время кормления, и он задохнулся.