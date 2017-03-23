Екатеринбург, 23 марта, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывший водитель такси осуждён за убийство девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Следствие установило, что 22-летняя Кристина Медведева ночью 25 июля 2016 года села в машину такси, за рулём которой был 46-летний Сергей Соколов. Согласно заказа, принятого диспетчером, он должен был подвезти девушку в район улицы Громова. Во время поездки они познакомились и поехали кататься по городу, затем заехали на один из водоемов в черте города. Там между ними произошёл конфликт. Из-за пролитого пива таксист избил девушку, запер в багажнике и некоторое время, не принимая других заказов, перемещался по городу.

Днём он приобрёл в магазине бытовой нож. А ночью 26 июля им убил девушку и обезглавил.

Часть первая статьи 105 УК России за такое преступление предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Соколову 9 лет и 9 месяцев. Также он должен уплатить родственникам погибшей 800 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и компенсировать расходы на погребение в размере 220 тыс. рублей.

В качестве обоснования приговора суд пояснил, что Соколов написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Между тем, по данным СКР, на явку с повинной его сподвигло то, что следователи уже собрали необходимые доказательства его причастности к преступлению. Часть горожан на форумах и в социальных сетях демонстрирует своё возмущение мягким, по их мнению, приговором. «За такое надо пожизненное давать», — пишут некоторые граждане.

Добавим, случаи нападения таксистов на своих пассажирок в Екатеринбурге не редкость. В апреле 2009 года была убита Кристина Шишминцева. А в марте 2010-го за преступление был осуждён бывший сотрудник милиции Александр Баланда. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам лишения свободы.