Лондон, 23 марта, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Полиция Великобритании раскрыла имя человека, совершившего теракт на Вестминстерском мосту, 23 марта сообщает CNA.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

Нападавшего зовут Халид Масуд. 52-летний мужчина родился в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Ранее Масуд был осужден за ряд правонарушений, включая причинение тяжких телесных повреждений, нарушение общественного порядка и хранение огнестрельного оружия.

«Масуд не находился в поле зрения правоохранительных органов непосредственно перед нападением. Не было никаких предварительных данных о том, что он собирается совершить теракт», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, 22 марта автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель покинул место происшествия. Позднее он напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

В результате нападения погибли пять человек, около 40 человек получили ранения. На данный момент задержаны восемь подозреваемых в причастности к нападению в Лондоне.