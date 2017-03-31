Санкт-Петербург, 31 марта, 2017, 14:04 — ИА Регнум. 29 марта 1891 года император Александр III подписал рескрипт о строительстве самой длинной железной дороги в мире. «Сплошной, через всю Сибирь», как сказано в предписывающем документе. Это и положило начало Транссибирской магистрали. О судьбе знаменитого железнодорожного проекта рассказала постоянный автор ИА REGNUM Алена Зеленина.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Транссибирская магистраль

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Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги». Виды Тайги Мариинская Тайга. 1899

Развитие огромной империи всегда требовало развития транспорта. Сибирь ко второй половине XIX века оставалась, по словам Александра III, «богатым, но запущенным краем». Для обеспечения развития региона был принят план по строительству и соединению 6 основных участков железной дороги общей протяженностью от Челябинска до Владивостока. Под этот проект было решено организовать необходимое число новых производств, чтобы избежать закупки дорогих импортных материалов и комплектующих элементов. Для сокращения пути участок южнее озера Байкал предложено было провести по территории Китая, запланировав знаменитую КВЖД — Китайско-Восточную Железную Дорогу. В 1896 году между Россией и Китаем был заключен военный союз, специально оговаривающий возможность строить и эксплуатировать КВЖД на арендованном у Китая территориальном коридоре.

Движение по Транссибу было начато в 1901 году. Но поражение в войне с Японией в 1905 г. заставило вернуться к проекту северного обхода озера Байкал. Стратегический участок КВЖД перешел под контроль Японии.

Альбом «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги». Укладка пути. 1899

Не взывает никаких сомнений, что Россия, раскинувшаяся на просторе от Балтики до Тихого океана, всегда будет нуждаться в мощной транспортной артерии, связывающей воедино Восток и Запад. Даже сейчас Транссиб, построенный еще в Российской империи, берет на себя до 50% перевозок между Китаем и Европой. И, следовательно, есть все резоны подумать над модернизацией этого пути и увеличением потока грузов.

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