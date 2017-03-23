Себеж, Псковская область, 23 марта, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В Псковской области Себежский районный суд огласил приговор по делу о взятке, в получении которой обвинялся сотрудник Себежской таможни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, таможенник признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.290 УК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Суд установил, что в сентябре 2016 года главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Себежской таможни получил взятку в размере 30 тыс. рублей от должностного лица Себежской таможни, обещая ему за это избежать дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки.

Приговором Себежского районного суда Псковской области сотрудник таможни признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

Напомним также, что с 1 февраля 2017 года в Себежская таможня прекратила своё самостоятельное существование и вошла в состав Псковской таможни — таким образом в регионе осталась одна таможня.