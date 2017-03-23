Вильнюс, 23 марта, 2017, 19:07 — ИА Регнум. После теракта в Лондоне председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас утверждает, что, по его сведениям, в Литве низкая угроза терроризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

«В Литве угроза терроризма минимальная, небольшая, по крайней мере, так считают наши службы безопасности. Но в Европе угроза терроризма выросла. Сейчас, когда идет речь о том, что могло бы объединить Европу, какие ценности, то появляется хороший повод сказать, что объединить все страны должна безопасность Европы. Вопросы безопасности должны быть на первых строчках рабочей повестки ЕС и стран-членов», — сказал Бакас после прошедшей в Вильнюсе церемонии открытия новой штаб-квартиры Департамента государственной безопасности.

Член Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что, по сути, нет мер, с помощью которых можно было бы защититься от единичных терактов. «Помимо совета быть острожными, нельзя назвать какие-то особые меры. По нашим сведениям, за 10 лет Великобритания предотвратила десятки террористических актов, но всегда приходит мысль: от единичных террористических актов практически нельзя защититься», — сказал Анушаускас.

Напомним, 22 марта террорист в Лондоне на Вестминстерском мосту на автомобиле переехал нескольких прохожих, а позже вылез из транспортного средства и возле парламентского дворца нанес ножом смертельную рану полицейскому. Террорист был уничтожен.