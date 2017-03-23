«От единичных терактов защититься нельзя»
Вильнюс, 23 марта, 2017, 19:07 — ИА Регнум. После теракта в Лондоне председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас утверждает, что, по его сведениям, в Литве низкая угроза терроризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 марта.
«В Литве угроза терроризма минимальная, небольшая, по крайней мере, так считают наши службы безопасности. Но в Европе угроза терроризма выросла. Сейчас, когда идет речь о том, что могло бы объединить Европу, какие ценности, то появляется хороший повод сказать, что объединить все страны должна безопасность Европы. Вопросы безопасности должны быть на первых строчках рабочей повестки ЕС и стран-членов», — сказал Бакас после прошедшей в Вильнюсе церемонии открытия новой штаб-квартиры Департамента государственной безопасности.
Член Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что, по сути, нет мер, с помощью которых можно было бы защититься от единичных терактов. «Помимо совета быть острожными, нельзя назвать какие-то особые меры. По нашим сведениям, за 10 лет Великобритания предотвратила десятки террористических актов, но всегда приходит мысль: от единичных террористических актов практически нельзя защититься», — сказал Анушаускас.
Напомним, 22 марта террорист в Лондоне на Вестминстерском мосту на автомобиле переехал нескольких прохожих, а позже вылез из транспортного средства и возле парламентского дворца нанес ножом смертельную рану полицейскому. Террорист был уничтожен.