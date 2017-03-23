Рига, 23 марта, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Самую большую угрозу безопасности страны представляет министерство образования Латвии, создающее неприемлемые условия для обучения молодежи на родине. Как сообщает портал Mixnews.lv, об этом заявила председатель правления организации «Русское общество в Латвии» Татьяна Фаворская, комментируя опасения латышских СМИ относительно «увеличения рисков безопасности для страны» в связи с тем, что Россия планирует упростить получение гражданства РФ для русскоязычных иностранцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«По нашим наблюдениям, самая большая угроза исходит от нашего министерства образования, они делают все, чтобы выдавить молодежь из Латвии. И тут возникает интересный вопрос, кому это, собственно, выгодно?» — отметила Фаворская. В то же время она порадовалась за тех молодых людей, которые в будущем планируют связать свою жизнь с Россией.

«Это упрощение поможет молодежи, тем, кто планирует получать высшее образование в России и потом принимать российское гражданство. По некоторым специальностям оно необходимо. Как и некоторым ребятам, которые учатся там уже два года и потом выходят на практику. В этих случаях тоже возникает необходимость определиться с гражданством. Поэтому это упрощение полезно, и мы его приветствуем», — пояснила Татьяна Фаворская.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитетом Государственной думы России по делам национальностей одобрен законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка.

По данным МВД России, по итогам 2016 года число людей, получивших гражданство России, увеличилось на 21%. Российское гражданство в течение 2016 года было предоставлено 265 319 физическим лицам. При этом в 2015 году гражданство России получили 209 799 человек.

Напомним, по данным посольства РФ в Латвии, на территории республики проживает 53 333 гражданина России.