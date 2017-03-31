Италия, 1 апреля, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Рафаэль — один из вечно живых художников, навсегда вписавший свое имя в золотой перечень гениев человечества. Статья обозревателя ИА REGNUM Дмитрия Тёткина посвящена творчеству этого великого художника.

Рафаэль. Автопортрет (фрагмент). 1506

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Загадочное и вызывающее зависть у всех последующих эпох Возрождение дало миру такой сонм творцов, свет творчества которых озаряет Историю вплоть до наших времен и будет озарять и далее. Недаром, согласно легенде, последними словами Рафаэля были «Свет! Свет!»

Рафаэль. Мадонна с младенцем (Мадонна Солли). 1502

В творчестве Рафаэля встретились и начали диалог геометрия и композиция, символ и жест, шутка и глубина священного повествования. Его картины стали источником творчества огромного множества создателей культуры последующих шести столетий. И до сих пор ведутся исследования его творчества, и до сих пор открытия новых нюансов поражают исследователей.

Рафаэль. Святой Иероним спасает апостола Силуана и наказывает еретика Сабиниана. 1502-03

Возрождение как историческая эпоха Европы было даже больше наполнено общественными неурядицами, войнами, интригами и злодействами элиты, чем предшествующее ему Средневековье. Но тяга художников к гармонии и совершенству предвосхитила надежду на прогресс и развитие Человечества. Надежда эта неугасима, и она, а не примитивная жажда наживы и власти, поведет человека в будущее.

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