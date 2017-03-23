Вильнюс, 23 марта, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 23 марта, участвовала в церемонии открытия нового здания Департамента госбезопасности (ДГБ) и пожелала, чтобы «новый разведывательный дом» стал «новым началом эффективности и верности государству», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В настоящий момент отдельные подразделения ДГБ были разбросаны по всему Вильнюсу. Новая штаб-квартира обошлась бюджету в 80,5 млн евро. «Президент подчеркивает, что миссия ДГБ — оперативно обнаруживать, предотвращать возникающие угрозы и информировать о них общество. Это особенно важно на фоне постоянно меняющейся геополитической информации и небезопасного соседства. Новые вызовы также возникают из-за участившихся информационных и кибернетических атак. Задача ДГБ — участвовать в решении этих кризисов, преградить путь инцидентам и атакам, направленным против государства», — говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Грибаускайте.

По словам президента, жители Литвы должны быть уверены в том, что они единственные хозяева своего государства. «Государство находится в безопасности лишь в том случае, если власть служит не группам влияния, «росатомам» или кремлевским пропагандистам, а людям, которые хотят быть свободными, независимыми и услышанными в своем государстве. Поэтому разведка должна сосредоточить силы, чтобы отразить не только внешние, но и внутренние атаки», — цитирует слова Грибаускайте её пресс-служба.