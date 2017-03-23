Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Накануне старта навигации 2017 года петербургским журналистам показали, как работает старейший Благовещенский мост. Мост обслуживает СПб ГБУ «Мостотрест», который сегодня, 23 марта, отмечает свое 85-летие.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Благовещенский мост

Благовещенский мост — первая постоянная переправа через Неву. Он соединяет Адмиралтейский район с Васильевским островом. Именно по оси моста проходит водораздел между Финским заливом и Большой Невой. Первый Благовещенский мост был открыт 21 ноября 1850 года.

Уникальные чугунные перила моста были изготовлены по рисунку архитектора Александра Брюллова, брата художника Карла Брюллова. На перилах изображены гиппокампы, мифологические морские лошади с рыбьими хвостами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уникальные чугунные решетки А. Брюлова

В советское время переправа носила название Мост Лейтенанта Шмидта. Многие горожане по-привычке продолжают его называть так и сейчас. В 1936—1938 годах мост был серьезно перестроен, изменилась конструкция разводного пролета и его расположение. Он стал одним из первых цельносварных мостов в СССР. При его строительстве был применен передовой на то время метод — электросварка, а в процессе перестройки использована технология подводного бетонирования.

Как напоминают в «Мостотресте», нынешний Благовещенский мост — восьмипролетный с разводным пролетом посередине. Пролётное строение металлическое, двукрылое. Масса крыльев разводного пролета составляет 515 тонн каждое.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разводной пролет Благовещенского моста

В 2005—2007 годах Благовещенский мост подвергся масштабной реконструкции. В ходе нее уникальное инженерное решение позволило снять часть веса с разводного пролета, и потому отпала необходимость в перестройке его опор. Разводка моста осуществляется с помощью новейшей гидравлической системы. При этом рабочие места механиков, в отличие от других невских мостов, находятся на одном уровне с проезжей частью, на поверхности моста.

Начальник бригады механиков Равиль Калмыков рассказал журналистам о том, как Благовещенский мост подготовили к навигационному периоду. Гостям показали машинное отделение, релейную, а также пульт управления разводкой моста.

Журналисты смогли сделать фото‑ и видеокадры моста, Невы и городских набережных, находясь внутри переправы на высоте меньше метра над водой.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пролет Благовещенского моста

СПб ГБУ «Мостотрест» обеспечивает функционирование 748 искусственных дорожных сооружений города, больше половины которых составляют петербургские мосты.