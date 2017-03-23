Ярославль, 23 марта, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Новая нарезка избирательных округов в Ярославле, утверждённая депутатами муниципалитета на заседании 22 марта, вызвала вопросы у части народных избранников.

Депутат муниципалитета по избирательному округу №2 Дзержинского района Ярославля Сергей Выржиковский выразил удивление перемещением поселка «Мостоотряд» из своего округа в избирательный округ №5. Депутат вел активную деятельность в данной части округа и то, что данный поселок отдали в другой округ, вызвало у него недоумение.

«Формально избирательная комиссия выравнивала предельно допустимую численность избирателей по избирательным участкам. Почему это было сделано именно таким образом — это вопрос», — заявил Сергей Выржиковский.

Политтехнолог Татьяна Капустина не увидела политической составляющей в измененной нарезке округов. Однако и ее удивила нарезка 2-го избирательного округа. Ей показалось странным, что новый микрорайон в Дзержинском районе был присоединен к 2-му избирательному округу, хотя, по ее мнению, было бы логичнее включить его в состав 5-го округа.

Избирательный округ №2 на протяжении деятельности всего созыва муниципалитета не был стабильным. На выборах в октябре 2012 года от него был избран один депутат по одномандатному избирательному округу — Игорь Блохин. В 2013 году мандат депутата от этого округа по партийному списку достался Сергею Выржиковскому, в связи с избранием ряда членов городского парламента от «Единой России» в областную думу. В 2015 году депутат-одномандатник Игорь Блохин перешел на работу в мэрию Ярославля, и в округе были назначены довыборы, на которых развернулась борьба между директором ООО «Центр Клининговых Услуг» «единороссом» Андреем Золотовским и генеральным директором ООО «Энерготрейд», выдвиженцем партии «Яблоко» Сергеем Зюзиным. По результатам выборов в сентябре 2015 года депутатский мандат получил Андрей Золотовский.