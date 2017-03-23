Калуга, 23 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы законодательного собрания Калужской области На заседании

Перечень городов и рубежей воинской доблести Калужской области 23 марта пополнился новыми населенными пунктами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области, в список включили еще один город, две деревни и село.

На заседании сессии областного парламента под председательством Виктора Гриба депутаты поддержали инициативу о присвоении почетного звания «Город воинской доблести» Боровску, звания «Рубеж воинской доблести» населенным пунктам «Деревня Гнездилово», «Деревня Жданово» и «Село Павлиново"сельского поселения «Село Павлиново» Спас-Деменского района.

Также решено поддержать инициативу о присвоении акционерному обществу «Калужский электромеханический завод» почетного звания «Трудовая слава Калужской области».

Напомним, что данные почетные звания присваиваются в регионе с 2013 года по инициативе депутатов областного парламента.