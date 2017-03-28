Севастополь, 28 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

27 марта 1854 года началась Крымская война. Англия и Франция выступили против России. Об этом значительном эпизоде российской истории размышляет постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Крымская война

Смотрите галерею к статье «Война в Крыму как способ наказать Россию: проверенный вариант»

Это была «странная восточная война»: две христианские европейские страны защищали восточного мусульманского союзника от православного «агрессора». И даже тот факт, что это Высокая Порта (тогдашнее самоназвание Турции) была зачинщиком войны, ничего не меняет в принятой на Западе оценке.

Алексей Боголюбов. Синопский бой 18 ноября 1853 года. 1860

Каковы были планы русского императора Николая I в этой войне? Прямолинейно обратившись к Англии и Франции с проектом о разделе восточных сфер влияния, он, вместо ожидаемой поддержки, получил резкий афронт.

Как и в наше время, так и в середине XIX века, перспектива усиления России на Балканах и в Восточном Средиземноморье пугала европейцев. Им представлялось лучшим оставить греков и балканских славян под «заботой» турецких янычар, чем позволить им стать протекторатом русских единоверцев. А тут еще Константинополь и проливы Босфор и Дарданеллы, вдохновившие русского императора геополитической перспективой.

Григорий Шукаев. Русские на Малаховом кургане. Оборона Севастополя. 1854

Такой мечте необходимо срочно обрезать крылья — решили в Лондоне и Париже. Разбросанные, полупиратские атаки на Балтике, Беломорье и Дальнем Востоке не принесли побед флотам Европы. Было решено вторгнуться в Крым.

Героическая оборона Севастополя русским воинством свела результаты этой войны к почетной для России ничьей. Но судьба русской империи в общеевропейской истории оказалась определенной надолго. Под разговоры о «европейском единстве» пришла суровая правда реальной политики.

Интереснейшие подробности читайте здесь: Война в Крыму как способ наказать Россию: проверенный вариант

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