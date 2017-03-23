Калуга, 23 марта, 2017, 18:21 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области На сессии выступил губернатор Анатолий Артамонов

Отчет о деятельности калужского регионального правительства в 2016 году представил 23 марта на заседании сессии законодательного собрания области губернатор Анатолий Артамонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области, Анатолий Артамонов, в своем выступлении подробно ответил на все вопросы парламентских фракций, адресованные ранее.

По словам губернатора, 2016 год стал для Калужской области периодом интенсивной, напряженной работы. Основная деятельность была направлена на дальнейшее укрепление экономической самостоятельности региона.

Так, объем валового регионального продукта сохранился на уровне 2015 года и составил 351,5 млрд рублей. Возобновился рост промышленного производства. В частности, на 37% выросло фармацевтическое производство, на 20% выросло автомобилестроение.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата калужский регион сохраняет лидирующие позиции. Один из крупнейших и наиболее значимых инвестиционных проектов будет реализован в Козельском районе, где в ближайшее время планируется разместить комплекс предприятий по глубокой переработке льна.

Всего же по итогам реализации инвестиционных проектов, соглашения по которым подписаны в 2016 году, будет создано не менее 2000 рабочих мест. Статус резидентов особой экономической зоны «Калуга» уже получили 10 компаний.

Анатолий Артамонов напомнил депутат о том, что в 2016 году деятельность малого и среднего бизнеса региона была поддержана налоговыми каникулами. Напомним, что соответствующий закон был принят областным парламентом. Число субъектов предпринимательской деятельности выросло на 10%. Малый бизнес обеспечивает занятость пятой части населения.

На поддержку села в 2016 году было направлено более 3 миллиардов рублей. На 6% выросло производство молока, что позволило региону занять по этому показателю второе место в России. Растет и поголовье скота. В 30 хозяйствах уже работают 114 роботизированных доильных установок. В молоке и картофеле регион удовлетворяет свои потребности на 100%, в мясе и овощах на 90%.

Уровень безработицы в регионе на сегодняшний день составляет 0,7%.

Несмотря на то, что каждый третий житель региона получает социальную помощь, область выполняет все взятые на себя обязательства. На поддержку инвалидов, детей-сирот, пожилых людей, многодетных семей в 2017 году будет направлено более 6 млрд рублей.

1,6 млрд рублей направлено на газификацию. Газ пришел в более чем 2000 домов. Уровень газификации области достиг 81%, а в селе составил 66%.

В своем отчете Артамонов попросил депутатов и глав муниципальных образований организовать депутатский и общественный контроль за деятельностью управляющих компаний.

Губернатор отметил, что свыше 6,1 млрд рублей направлено на дорожное строительство. Отремонтировано 26 километров сельских дорог и 133 километра дорог областного и местного значения. Артамонов призвал депутатов совместно проверять качество содержания дорог.

Численность населения Калужской области в 2016 году выросла на 4798 человек. Родилось 12 268 детей. Число многодетных семей увеличилось до 9 тысяч, из них почти 5 тысяч получили земельные участки под строительство жилья.

В завершении своего отчета Анатолий Артамонов отметил конструктивное сотрудничество исполнительной власти с областным парламентом.

Комментируя отчет главы региона, председатель законодательного собрания области Виктор Гриб отметил, что губернатор ответил на все вопросы депутатов, полностью доложил о состоянии дел в области.

«Важно, что в 2016 году область развивалась, возобновился рост промышленности, выполнены все социальные программы и обязательства, в полном объеме финансировались сферы образования и здравоохранения. Высокую оценку регион получил и от президента Российской Федерации Владимира Путина в момент назначения на должность врио губернатора Рязанской области Николая Любимова. Напомним, что глава государства призвал выходца из нашего региона добиться на Рязанской земле сопоставимых с Калугой результатов», — подчеркнул Виктор Гриб.