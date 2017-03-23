Краснодар, 23 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Разрешение на выдачу строительства многоквартирного жилья прекратили выдавать в Краснодаре по распоряжению мэра Евгения Первышева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 18−19 марта градоначальник проводил прием жителей в микрорайоне и заявил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока не пройдет детальное исследование коммуникаций, существующих и планирующихся социальных объектов, дорог.

Александр Мариинский ИА REGNUM Улица Невкипелова

Сейчас на территории Гидростроя проживает около 90 тысяч человек. Вся инфраструктура района рассчитана на 30−40 тысяч жителей. Здесь действует четыре общеобразовательных школы, которые могут принимать по планам строителей максимум 1000 детей. На деле же классы переполнены, например, в школе №52, которая рассчитана на 850 человек, обучается более 1700. Подобная ситуация и в других трех школах.

«В классах у нас минимум 30 человек, а положено не более 25. Есть дети, которые требуют к себе повышенного внимания, и это при том, что нагрузка может быть у предметника и 21, и 35, и 40 учебных часов в неделю, вместе с надомниками. Зарплата, если нет категории, при ставке в 18 часов чуть более 11 тысяч рублей. Это с учётом трех тысяч, которые ежемесячно муниципалитет направляет для поддержки учителей Краснодара. Предметники стараются взять как можно больше часов, чтобы получать 15−17 или 20 тысяч в месяц. Руководящий состав школы, конечно, имеет от 25 до 30 тысяч, и даже выше», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM учительница школы №52.

Александр Мариинский ИА REGNUM Центральный вход школы №46

Летом 2016 года в школе №46 планировали сделать пристройку для начального звена, но что-то в администрации города сорвалось, и расширить учебные площади не удалось. Тем не менее, в мэрии Краснодара отмечают, что в микрорайоне предусмотрено строительство школы на 1,1 тыс. мест на проспекте им. писателя Знаменского и быстровозводимой пристройки к СОШ № 46 уже в 2017 году.

Активное строительство многоэтажных домов в Гидрострое привело к росту населения, с которым социальная инфраструктура района не справляется. В этой части Краснодара не хватает детских садов, досуговых центров, нет кинотеатра, бассейна, многофункционального спортивного объекта. Жителям приходится по невероятным пробкам часами добираться на стадионы Краснодара, в бассейны или в развлекательные центры. Житель микрорайона Александр Степура отмечает: «Приходиться день планировать так, чтобы на пробки уходило примерно от одного часа только в одну сторону, если двигаться в центр. Например, чтобы свозить ребёнка в музей, где демонстрируется техника под открытым небом периода Великой Отечественной войны, нам с Гидростроя приходится добираться туда около 1,5 часов, столько же обратно».

Жалуются жители микрорайона и на большие очереди в поликлинику №27, которая расположена по улице Благоева. Это учреждение имеет несколько подразделений: на Парусной — отделение врача общей практики, детское отделение на ул. Трудовой Славы 19/2. Вместе эти три медучреждения обслуживают порядка 1400 человек в сутки. Понятно, что в районе, на территории которого проживает людей больше чем в городе-курорте Анапе (чуть более 66 тысяч) просто необходимо возвести еще одну поликлинику. Решению этой проблемы может помочь долгострой Министерства обороны РФ.

Александр Мариинский ИА REGNUM Подразделение поликлиники №27 расположилось на улице Парусной

Около десятка лет назад на ул. Невкипелова военные затеяли строить дома для отставных, и рядом возводили медучреждение, но деньги неожиданно кончились, стройка встала. Сейчас решается вопрос между городскими властями и Министерством обороны о передаче долгостроя вместе с землей в муниципалитет. Как отмечает главврач поликлиники №27 Погос Саатчиян, «недостроенное здание, если оно не разрушено, вполне реально использовать под нужды гражданской поликлиники, это могло бы решить проблему с приёмом пациентов и ликвидировать очереди в регистратуру, а также на прием к врачу».

Долгострой Минобороны имеет гораздо большую площадь, нежели имеющаяся у поликлиники №27. По мнению одного из врачей, там можно расположить высокотехнологичное оборудование для исследования пациентов с различными заболеваниями.

Коренной житель Краснодара Вячеслав Шкуро отмечает: «Я хожу в 27 поликлинику, что в районе Гидростроителей. Мне назначили сдать специализированные анализы, а затем с ними к узкому специалисту. Но запись к нему возможна только через три месяца!».

С вводом нового объекта, обеспеченного оборудованием и медперсоналом, подобной ситуации уже не будет. Жители смогут получить услугу в своем микрорайоне, никуда не выезжая.

Александр Мариинский ИА REGNUM Небольшая очередь в регистратуру поликлиники №27

Мэр Краснодара недавно заявил, что в администрации города прекратили выдачу разрешений на жилищное строительство в микрорайоне Гидростроителей. «Мною дано поручение прекратить выдачу разрешений на строительство многоквартирного жилья в микрорайоне Гидростроителей. Ограничение будет действовать до тех пор, пока мы детально не проанализируем ситуацию по коммуникациям, социальным объектам, дорогам и не выработаем пути решения накопившихся здесь проблем. Пока у нас не будет четкого понимания того, как устранить образовавшиеся пробелы в развитии инфраструктуры данного жилого массива», — отметил глава города.

По его словам, разрешение может быть выдано только при условии, что одновременно со строительством жилья будут возводить необходимые социальные объекты. На территории Гидростроя сейчас достраивают около десятка многоквартирных домов. Через пару лет население этого района может увеличиться еще примерно на 10 тысяч человек. На данный момент в этой части города продаются квартиры более чем в 20 жилищных комплексах, как правило, на периферийных улицах района. Возле них нет детских садов, школ или поликлиник, кинотеатров и других досуговых центров. Имеющиеся же расположены в пределах улиц Трудовой Славы, Игнатова, Благоева и Гидростроителей, и они переполнены. Городские власти уверяют жителей, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Александр Мариинский ИА REGNUM Строительство идет полным ходом

В пресс-службе мэрии Краснодара отметили: «Запланировано возведение детских садов на улице Автолюбителей, имени Валерия Гассия, проспекте имени Писателя Знаменского и других социально важных объектов. Они будут строиться, в том числе, и за счет компаний, ведущих строительство в этом микрорайоне».