Радио REGNUM: второй выпуск за 23 марта
Москва, 23 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Генсек НАТО вновь заявил о необходимости диалога с Россией;
- России и Китаю открыты «ворота» на Филиппины;
- Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков застрелен в Киеве;
- Украина готовится к «открытой агрессии со стороны России»;
- Мединский: В отношении Исаакиевского собора должна быть прописана особая процедура управления им после передачи храма в пользование РПЦ.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/249