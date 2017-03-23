Ярославль, 23 марта, 2017, 21:09 — ИА Регнум. На 26 марта в Ярославле запланировано проведение антикоррупционного пикета. Данное мероприятие пройдет в рамках федеральной серии публичных акций, организованных по инициативе Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Поводом для пикета стал выход расследования Навального об имуществе, якобы принадлежащем председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

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Организатором митинга выступил 20-летний ярославец Кирилл Старков, ранее не участвовавший в общественно-политической деятельности. Уже известные ярославские сторонники Навального в этот раз не имеют отношения к организации мероприятия, но, тем не менее, планируют принять активное участие в акции.

«У организатора мероприятия нет опыта, нет куратора, это частная гражданская инициатива. Пикет проводится в рамках федерального антикоррупционного марша к которому призвал Навальный. Люди посмотрели расследование Навального о Медведеве, у многих неожиданно открылись глаза. Формат, который удалось согласовать, — это формат пикета. На мероприятии не будет никакого звукоусиления. Это будет обмен мнениями — несколько людей с плакатами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский общественный активист Андрей Алексеев, выступавший в 2012—2013 гг. организатором митингов протеста.

Ожидается, что в пикете примет участи около 100 человек.