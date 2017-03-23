Ереван, 23 марта, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Губернаторы Армении пройдут курсы по повышению эффективности работы в Американском университете Армении, а 250 глав общин (муниципальных образований — ИА REGNUM ) пройдут обучение при поддержке правительства Германии. Об этом заявил сегодня, 23 марта, премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства.

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«В 2016 году была опубликована новая методология по созданию программ для развития общин на текущие 5 лет. Уже получено 923 программы, но встречи с жителями общин выявили, что руководители не всегда обсуждали представленные программы с жителями. Были зафиксированы случаи, когда жители общин обращали внимание на важные для данной общины вопросы, которые даже не были включены в представленные программы», — пояснил глава правительства.

В связи с этим премьер-министр Армении поручил пересмотреть программы, а также ускорить обучение 250 глав общин, которое проводится совместно с правительством Германии. Корме этого, Карапетян поручил аппарату правительства проверить, готово ли соглашение с Американским университетом Армении для прохождения губернаторов Армении кусов по территориальному управлению.

«Все они должны пройти переподготовку, для повышения эффективности работы», — подчеркнул глава армянского правительства.