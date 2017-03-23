Псков, 23 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак отчитался о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Как сообщается на официальном сайте администрации области, совокупный доход Андрея Турчака с 1 января по 31 декабря 2016 года составил 718,6 тыс. рублей. «Это доход главы региона по основному месту работы. Иные источники дохода у Андрея Турчака отсутствуют», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области.

Kremlin.ru Андрей Турчак

Годовой доход Андрея Турчака снизился почти на 300 тыс. рублей — в прошлом году он задекларировал 1 млн 75 тыс. рублей дохода за 2015 год.

При этом доход супруги губернатора Киры Турчак в 2016 году составил около 37,4 млн рублей.

Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дивидендов, полученных от принадлежащих ей долей и акций ряда компаний. В комментарии к опубликованной декларации указывается, что Кире Турчак принадлежат 100% акций ОАО «Лабиринт», 100% акций ОАО «Ресурс-91», 0,025% в ОАО «Управляющая компания «Ленинец», она на 100% владеет ООО «Аэроинвест плюс», ООО «АК-инвест» (доля 100%), ООО «Инвест Сервис» (доля 90%) и ООО «Волна-ТК» (доля 50%). Также отмечено, что супруга псковского губернатора является учредителем Благотворительного фонда помощи детям «Большое будущее».

Как и в прошлые годы, в собственности Андрея Турчака — земельный участок площадью 1201 кв. м, в совместной собственности с супругой — квартира площадью 66,8 кв. м, с супругой и детьми — ещё две квартиры (площадью 156,6 кв. м и 180,5 кв. м), а также треть в квартире площадью 80,7 кв. м. В пользовании главы региона — ещё одна квартира площадью 75 кв. м и дом площадью 128,3 кв. м. В пользовании супруги Турчака с двумя несовершеннолетними детьми — квартира площадью 223,5 кв. м. Все объекты недвижимости находятся в России.

Несовершеннолетние дети губернатора Псковской области Андрея Турчака доходов и собственности не имеют.

Отметим, что по сравнению с 2015 годом разница в доходах супругов увеличилась: губернатор заработал в 52 раза меньше жены.