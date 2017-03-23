Белград, 24 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум. «Демократизация» Советского Союза вызвала бурное расширение сферы влияния США в Восточной Европе. Все «новые демократии» почти мгновенно оказывались в положении безропотных вассалов последней сверхдержавы — Америки. Но было одно исключение: Югославия. Оценку тогдашним событиям дают постоянные авторы ИА REGNUM Олег Тупикин и Татьяна Козлова в статье «Россия этого никогда не забудет. И действительно не простит. Никогда».

Иван Шилов ИА REGNUM Демократический процесс

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К власти в Сербии, победив на выборах ставленника США, пришел Слободан Милошевич. Стерпеть такое неповиновение было невозможно, и Запад начал формирование и поддержку исламистских боевиков, нападавших на сербов. Милошевич был вынужден подключить армию к борьбе с террористами. Конфликт разгорался, и США вместе с НАТО решили, что теперь настало самое время вмешаться напрямую. 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Югославии.

Нови Сад. Результат бомбардировок. Югославия. 1999

Недаром острие удара было направлено на Косово как самую удобную цель вторжения. Край, где переплелись различные религиозные группы, лежащий в самом центре земель, предполагаемых к отделению от Сербии.

Не последнюю роль в выборе цели сыграли и природные богатства Косово. После начала объявленной операции к террористическим атакам исламистов добавились бомбардировки, направленные на уничтожение промышленного потенциала и нагнетание ужаса среди мирного населения. Россия, все более теряющая политическую волю под властью «демократизаторов», ограничивалась призывами к Западу и США «одуматься». Эти призывы никого не убеждали.

Разрушения после бомбардировок. Югославия. 1999

Отделив Косово от Сербии и создав инструмент, посредством которого возможно управление войнами на территории Европы или новая инициация любых конфликтов, США решили свою прагматическую задачу. Но навсегда опозорили себя еще одним военным преступлением.

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