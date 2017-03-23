Киев, 23 марта, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице в Киеве (Украина), сообщает Общественное ТВ.

Kyiv.npu.gov.ua На месте покушения

«У киллера два ранения в область груди и головы. Сквозной выстрел в голову не дает возможности сейчас проводить с ним следственную работу. Киллер на грани смерти. Искусственно поддерживается работа сердца», — заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 марта в Киеве при выходе из отеля «Премьер-Палас» был убит бежавший на Украину вместе с женой Вороненков. Недавно он и Мария Максакова получили украинское гражданство. Полиция подтвердила убийство экс-депутата, его охранник и предполагаемый нападавший ранены, и оба находятся в больнице.