Челябинск, 23 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Книжный фонд юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина расформирован. Книги на грузовой «Газели» перевозят в другие помещения учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе челябинского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» («РВС»).

Советский плакат

Вечером 22 марта в помещении юношеского отдела администрацию Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина встретила делегация из представителей общественности, юных читателей и их родителей. Накануне руководители библиотеки сообщили сотрудникам юношеского отдела, чтобы те забрали свои личные вещи и покинули помещение. Им было объявлено, что они уже не работают в юношеском отделе, а переведены в другие разные отделы учреждения культуры. Кроме этого был заменен замок на центральной двери помещения, а три двери пожарного выхода заблокировали путем вбивания саморезов в личинки замков.

Родители и общественность, полагая, что действия руководства библиотеки носят характер, напоминающий рейдерский захват, и не видя желания с его стороны вести диалог, решили отстаивать помещение юношеского отдела. Общественники написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия, которые, по мнению активистов, нарушают действующее законодательство. Помимо этого, сотрудники и те, кто отстаивал помещение отдела, потребовали от руководства выдать экземпляры ключей от нового замка и прекратить попытки вывоза книжного фонда отдела.

На разгоревшийся конфликт, кем-то из сотрудников администрации библиотеки, была вызвана полиция. К противостоящим сторонам пришел заместитель начальника (по охране общественного порядка) Отдела полиции «Центральный» челябинского ГОВД подполковник полиции Андрей Овчинников. Он попытался уговорить сотрудников юношеского отдела и общественников, отмечая, что у помещения есть собственник, который вправе распоряжаться им по собственному усмотрению. Но при этом полицейский предложил пойти на компромисс обоим сторонам. Было предложено опечатать помещение до следующего дня, 23 марта, а затем сесть за стол переговоров и обсудить сложившуюся ситуацию.

Стороны отказались договариваться и решили стоять на своем. Юношеский отдел потребовал новые ключи от помещения, а руководство библиотеки попросило освободить помещения. По прошествии некоторого времени администрация библиотеки ушла, оставив помещение отдела не закрытым. Сотрудники юношеского отдела и общественники ночевали в помещении, не рискнув оставить книжные фонды без охраны.

Сегодня, 23 марта, с начала работы Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина, порядка 20 сотрудников разных отделов совместно с начальством вошли в юношеский отдел и стали вязать книги и грузить их на грузовую «Газель» для перевозки в другие помещения. Планируется перевезти порядка 45 тыс. книг, которые собирались, по словам библиотекарей, более 20 лет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «РВС», родители читателей и общественники завтра, 24 марта, выйдут на массовый пикет для сбора подписей под обращением к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с просьбой сохранить юношеский отдел Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина в прежнем помещении.

«Понимая губительность разрушения работы отдела именно для юношества, просим Вас остановить фактическую ликвидации юношеского отдела, сохранить его в прежнем помещении и способствовать развитию работы библиотеки как центра чтения в интересах подрастающего поколения, жителей города и области», — говорится в обращении.

Отметим, в начале марта 2017 года руководство оповестило сотрудников юношеского отдела о переезде в новое, недавно отремонтированное помещение. Но читатели и родители отдела, полагая, что фактически идет речь о ликвидации отдела, решительно выступили против реорганизации. Было отмечено, что в новом помещении, как заявляли некоторые сотрудники библиотеки, специально отремонтированном для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий, будет невозможна нормальная, классическая библиотечная работа. Нацеленность на досуговый формат работы, очень похожий на московский опыт внедрения «антибиблиотеки», не позволит выстроить и добиться той атмосферы, когда главенствовало бы чтение, считают граждане.

Добавим, руководитель библиотеки Светлана Анищенко заявила, что помещение юношеского отдела «останется в оперативном управлении и будет использовано для исполнения стратегии развития библиотеки». Однако не пояснила, что именно будет размещено в высвобождаемом помещении и в чем заключается «стратегия развития библиотеки».

ИА REGNUM направило запрос начальнику Управление культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову с просьбой прояснить планы дальнейшего использования помещения юношеского отдела Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина.