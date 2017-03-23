Нальчик, 23 марта, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Производители алкоголя в Кабардино-Балкарии до сих пор далеки от исполнения законов. Больше всего преступлений совершено ими в 2016 году в сфере укрывательства от налогов.

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По данным МВД по региону, в прошлом году бутлегеры Кабардино-Балкарии уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 24,7 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе ведомства, по данным преступлениям было возбуждено 16 уголовных дел в отношении руководителей 13 алкогольпроизводящих предприятий республики.

В погоне за прибылью производители спиртного не гнушаются и изготовлением поддельных спиртных напитков. Всего за 2016 год было изъято из незаконного оборота почти 624 тысячи литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, а также более 404 тысяч литров готовой алкогольной продукции.

В течение прошлого года в Кабардино-Балкарии было ликвидировано 37 подпольных цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Всего было зарегистрировано 286 преступлений, в том числе 15 тяжких, а 27 — совершенных в крупном и особо крупном размере.

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В Кабардино-Балкарии: Алкоголь тек рекой, а налоги — ручейком

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявил, что в республике остановлены все предприятия, которые выпускали алкогольную продукцию. Эта мера предпринята властями региона из-за криминализации отрасли, несмотря на то, что акцизные сборы обычно играли большую роль в наполняемости бюджета.