Пекин, 23 марта, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Китае официально начались продажи гибридного кроссовера Zinoro 60H — новинки от совместного китайско-немецкого предприятия Brilliance-BMW, производственные мощности которого расположены в пригороде Шанхая. Главной «изюминкой» новинки китайского автопрома стал дизайн, который практически полностью скопирован с немецкого городского кроссовера BMW Х1.

Incar.tw Zinoro 60H

Zinoro 60H поступил в продажу с 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором, мощность которого составляет 136 л.с., в паре с электродвигателем мощностью в 95 л.с. Таким образом, общая мощность силовой установки автомобиля составляет 231 л.с., пишет «тайпин цичэ».

Дальность хода Zinoro 60H составляет 630 км, без задействования бензинового двигатели автомобиль может преодолеть до 60 км. Новинка поступила в продажу с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Вариант Zinoro 60H с механической трансмиссией так и не поступил в производство.

Несмотря на относительно скромные технические характеристики Zinoro 60H способен разогнаться до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. Новинка отличается своей экономичностью — среднее потребление бензина на 100 км составляет всего около 1,8 литра.

Дизайнеры Brilliance-BMW не стали искать новые решения и практически полностью скопировали «внешность» BMW Х1. Zinoro 60H построен на той же базе, что и более дорогой немецкий кроссовер.

Стоимость полноприводного Zinoro 60H составляет 313 тыс. юаней (около $45 тыс.), что делает его одним из самых дорогих гибридных кроссоверов китайского производства. Официальные дилеры марки сообщили о поступлении более 500 предзаказов на данную модель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 января начались продажи новинки от китайского автопроизводителя Beijing Auto — кроссовера Senova X25. Стоимость базовой комплектации Senova X25 составит всего 55,8 тыс. юаней.