Москва, 23 марта, 2017, 16:53 — ИА Регнум. В России в феврале 2017 года численность рабочей силы составила 75,6 млн человек, или 52% от общей численности населения страны. Уровень занятости населения сложился в размере 58,8%, уровень безработицы — 5,6%, сообщили в Росстате.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Численность занятого населения в феврале 2017 г. уменьшилась по сравнению c январем на 368 тыс. человек, или на 0,5%, по сравнению с февралем 2016 г. — на 264 тыс. человек, или на 0,4%.

Численность безработных в феврале 2017 г. по сравнению с январем уменьшилась на 62 тыс. человек, или на 1,4%, по сравнению с февралем 2016 г. — на 203 тыс. человек, или на 4,6%.

В конце февраля 2017 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете в качестве безработных 927 тыс. человек, что на 3,4% больше по сравнению с январем и на 13,3% — меньше по сравнению с февралем 2016 года.

Среди безработных доля женщин в феврале составила 47,3%, городских жителей — 62,7%, молодежи до 25 лет — 21,0%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 24,0%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (9,0%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%). В феврале 2017 г. превышение зафиксировано в два раза.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе.