Москва, 23 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова провокацией, которую могла подготовить СБУ под руководством ЦРУ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом он заявил журналистам.

Global Panorama Эмблема ЦРУ

«Современные провокаторы не остановятся ни перед чем, чтобы продолжить нарушать наше геополитическое пространство. Те, кто отдавал приказы расстреливать на майдане «Беркут», те, кто заживо сжигал людей в Одессе, те, кто отдал приказ расстреливать Донбасс, на мой взгляд, не остановятся ни перед какими провокациями», — полагает Зюганов.

Эта провокация имеет «многоступенчатый характер», ее цель — удар по российско-американским отношениям, считает Зюганов. «Те, кто ее затеял, крайне не хотят улучшения отношений между РФ и США. Все делается для того, чтобы не состоялись рабочие, нормальные контакты и мы бы не улучшили отношения, не договорились бы о более эффективной борьбе с терроризмом, который захлестнул сегодня не только Ближний Восток, но и благополучную Европу, где теракты стали обыденностью», — подчеркнул депутат.

«С другой стороны, это выгодно и внутри Украины — тем, кто сегодня укрепился у власти, кто продолжает наживать баснословные капиталы. В этом могут быть заинтересованы и криминальные структуры, которые не поделили лакомые куски», — добавил он.

Зюганов подчеркнул, что Вороненков с супругой могли бы уехать в Германию. «Насколько я знаю, Максакова имела немецкое гражданство и могла бы уехать со своим новым мужем туда, но они решили спрятаться на Украине, недооценив то, что там небезопасно никому. Последнее время сколько там талантливых людей погибло и продолжает гибнуть», — отметил лидер КПРФ.

«Мы должны быть предельно бдительными и понимать, что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ. Самые профессиональные провокаторы — это американские ЦРУ», — убежден Зюганов.

Лидер КПРФ уверен, что на Украине не смогут провести расследование убийства. «Что касается расследования, я уверен, что нынешний состав украинской власти провести ничего не способен. Они пытались провести расследование и в Одессе — ничего из этого не выходит. Так что там сегодня Гуляй-поле, махновщина, преступность и дальнейшая фашизация жизни на Украине», — констатировал он.

«Мы все заинтересованы в раскрытии этого преступного убийства. Нам надо проявлять бдительность, усиливать работу спецслужб в этом направлении», — сказал парламентарий.

По его словам, все, что говорится по этому поводу сейчас на Украине, выглядит нелепо. «Там сейчас любой, кто из власти будет выходить на экран, будет заявлять, что это проделки и рука Москвы. Все это, конечно, выглядит нелепо, потому что те, кто знает работу спецслужб, те прекрасно понимают, что есть спецслужбы, которые специализируются на такого рода провокациях, прекрасно знают, как это делается, и они устраивают из этого бесконечные шоу», — заключил он.

Напомним, 23 марта в Киеве при выходе из отеля «Премьер-Палас» был убит бежавший на Украину вместе с женой Вороненков. Недавно он и Мария Максакова получили украинское гражданство.