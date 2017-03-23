Москва, 23 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что украинские власти сделают все возможное для сокрытия правды об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 23 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства

Она подчеркнула, что сразу после появления информации об убийстве Вороненкова Москва рассчитывала на то, что украинская сторона проведет объективное расследование, однако после заявления украинского президента Петра Порошенко стало понятно, что Киев хочет во всем обвинить российскую сторону.

«В Москве рассчитывали, что киевская сторона сможет провести объективное расследование, но после того, как президент Порошенко возложил вину за происшествие на Россию, сомнений в характере этого «расследования» у нас не осталось», — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ уверена, что украинские власти сделают все возможное для сокрытия правды об убийстве Вороненкова.

«Как его уже называют, (киевский — прим. ред.) «режим-убийца», видимо, сделает всё, чтобы никто не узнал правды о том, что сегодня, 23 марта, случилось в Киеве. Выражаем соболезнование родным и близким Дениса Вороненкова», — сказалал Захарова.

Напомним, сразу после убийства экс-депутата Госдумы президент Украины Петр Порошенко заявил, что произошедшее является «актом государственного терроризма со стороны России».