Киев, 23 марта, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Украина готовится к открытому военному вторжению регулярных войск Российской Федерации. При этом официальный Киев ведет переговоры с союзниками о военной помощи. Об этом 23 марта в интервью сайту Лига.нет заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

«Мы ведем переговоры на случай всех возможных сценариев российских действий. Вдаваться в детали в рамках публичного интервью я умышленно не буду. Каждый агрессивный шаг РФ — признание документов террористов, какие-то бумажки о признании границ, другие провокации — это московский сценарий, а не случайность. Мы это прекрасно пониманием. В том числе реалистично оцениваем все эти так называемые учения в РФ «Запад — 2017». Все возможные сценарии мы прорабатываем вместе с нашими партнерами на Западе», — заявил Климкин.

Он сообщил, что страны-союзники не будут воевать на стороне Украины, но окажут всю необходимую военную помощь. «…даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать на нашей территории. Но они понимают, что мы важны для них не только как барьер — это прошло, или частично прошло. Они понимают, что партнерство с Украиной, в том числе в вопросах безопасности, жизненно необходимо для многих из них. И не только для тех, кто граничит с нами», — рассказал Климкин.

По его словам, отдельные страны поставляют Украине современные образцы вооружений. При этом Польша помогает украинским войскам перейти на стандарты НАТО. «Многие говорят об угрозе третьей мировой войны. С точки зрения гибридных угроз эта война уже идет. Кто этого не видит, тот просто не в состоянии оценивать происходящее», — сказал Климкин.

Также глава украинского МИДа сообщил, что в скором времени Украина сможет стать элементом восточного фланга НАТО. Он напомнил, что «сегодня российская армия, сосредоточилась у украинских границ и может в любой момент начать наступление». «Украина будет выступать элементом логики восточного фланга НАТО. Какие-то вещи произойдут раньше, какие-то — позже. Но это неизбежно», — считает Климкин.При этом, как сообщает ИА REGNUM, 23 марта спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян на странице в Facebook проинформировал, что Российская Федерация временно приостановила пропуск лиц и транспортных средств через КП «Новые Юрковичи». Этот пункт пропуска расположен напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.

«Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка». Причины такого решения российские пограничники не сообщили», — добавил Слободян.

ГПСУ просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 23 марта в Харьковской области в результате взрыва были уничтожены военные склады ВСУ под Балаклеей. На складах хранилось 125 тонн артиллерийских и танковых снарядов. Боеприпасы продолжают детонировать. У следствия есть версия, что причиной взрыва склада является диверсия.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Депутат шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Киевская полиция задержала раненого киллера Вороненкова. Он находится в больнице под охраной. Президент Украины Петр Порошенко назвал расстрел Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России. «Коварное убийство в центре Киева Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — сказал Порошенко.