Киев, 23 марта, 2017, 19:41 — ИА Регнум. У Украины есть перспектива развития альтернативной энергетики, которую собирается всеми силами поддерживать Евросоюз. Однако в этом случае встает вопрос, кто будет финансировать «зеленые» проекты, заявил в интервью ИА REGNUM генеральный директор Института энергоэффективных технологий в строительстве, эксперт в области возобновляемых источников энергии и финансирования проектов Владимир Сидорович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ранее первый секретарь представительства ЕС на Украине Хосе Мануэль Эрнандес заявил, что Европейский союз считает необходимым и собирается поддерживать развитие альтернативной энергетики в этой восточноевропейской стране. Эрнандес отмечал, что в настоящее время для Украины очень важно развивать получение электроэнергии из возобновляемых энергоисточников, а существенную помощь в этом должно оказать государство.

Первый секретарь представительства ЕС на Украине подчеркнул: «Применение правил государственной помощи в ближайшее время должно помочь схеме предоставления «зеленого» тарифа достичь тяжелого компромисса: с одной стороны, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе, с другой стороны, чтобы минимизировать объемы субсидий и искажения конкуренции на рынке электроэнергии».

«О каких-то планах конкретных не говорится, как это поддерживать. Евросоюз везде поддерживает, в любой точке земного шара развитие альтернативной энергетики, в Африке в том числе», — отметил Сидорович.

Кроме того, власти Украины рассматривают планы и по использованию территорий зоны отчуждения Чернобыльской АЭС под «зеленую» энергетику. В частности, речь идет о строительстве солнечной электростанции мощностью до 1 ГВт. Так, Киев уже получил порядка 39 заявок от зарубежных компаний возведение в зоне отчуждения ЧАЭС объектов возобновляемой энергетики.

«Перспектива есть у них, потому что мир живет торговлей, оборудование нужно продавать, зарабатывать деньги. Это в принципе неосвоенный рынок. В Чернобыльской зоне, очевидно, земля стоит не дорого. Поэтому такой вариант может быть коммерчески привлекательным. Там много желающих и не только европейских», — сказал Сидорович.

В то же время он обратил внимание на то, что вопрос о том, кто и как будет платить за эти проекты, остается открытым. Эксперт предположил, что для развития ВИЭ на Украине могут быть выделены специальные кредиты.

Что касается дороговизны проектов альтернативной энергетики, то, по мнению гендиректора Института энергоэффективных технологий в строительстве, капитальные затраты в генерации на основе ВИЭ за последние годы снизились очень сильно. Поэтому в случае больших объемов, конкуренции и низкой стоимости капитала, можно получить достаточно низкие цены киловатт-часа.

«Прелесть в том, что большие солнечные электростанции относительно быстро развертываются. Их за год вполне реально спроектировать и построить. Ни в каком другом секторе энергетики так быстро невозможно построить», — считает аналитик.

Сегодня состояние украинской энергетики в целом оставляет желать лучшего. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале этого года украинские радикалы начали блокировать ряд участков грузового и железнодорожного сообщения Донбасса, объявляя, что недопустимо сохранять торговые связи с неподконтрольной Киеву территорией. Так, Украина перестала получать уголь антрацитной группы из Донбасса. Хотя из 24 млн тонн угля доля антрацита из ЛНР и ДНР достигает 9 млн тонн. В середине февраля руководство страны ввело чрезвычайное положение в энергетике с целью экономии энергоресурсов. Чрезвычайное положение в энергетике предполагает возможность веерных отключений от электроэнергии потребителей. В марте Киев продлил еще на месяц такое положение энергетики. Оператор атомных станций страны «Энергоатома», что в результате проблем с углем нагрузка на украинские АЭС была увеличена. Однако атомные станции не справляются с такой задачей — образуются недовыработки электроэнергии.