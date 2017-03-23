Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Бывший подрядчик, компания «Леокам», незаконно блокирует работы на намывных территориях Крестовского острова Санкт-Петербурга, которые необходимо обустроить к Кубку Конфедераций 2017 года. Об этом сообщил глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион на Крестовском острове

Ранее на коллегии комитета вице-губернатор Игорь Албин заявил, что в марте работы на намывных территориях фактически остановлены, причем они не ведутся уже несколько месяцев.

Искусственный земельный участок (намывные территории) в районе Крестовского острова понадобился для размещения станции метро «Новокрестовская», призванной обеспечить транспортную доступность стадиона «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Арена») в преддверие матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу.

Сергей Морозов пояснил, что процедуру расторжения контракта с «Леокамом» комитет по строительству мог начать только по итогам года. «Леокам» же предъявляет Смольному свои претензии, согласно которым подрядчик не получил оплату в полном объеме. В свою очередь, Морозов утверждает, что по этому объекту 124 млн рублей все еще остаются незакрытым авансом.

«Месяц проводилась проверка, но подрядчик отклонялся от подписания любых актов, потому что сразу было бы видно, что они должны городу. Причем качество даже выполненных работ оставляет желать лучшего, в лаборатории это подтвердили. Мы не можем принять даже те небольшие выполненные работы — это порядка 15−20 млн рублей ‑ и оплатить их», — заявил глава комстроя.

По словам Морозова, Федеральная антимонопольная служба уже включила «Леокам» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

«Сейчас работы по завершению включены в план-график. Долго идет процесс приемки-передачи строительной площадки. Подрядчик, несмотря на то, что на сегодняшний день он находится незаконно на данной территории, блокирует технику. Полиция разводит руками. К сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения в полицию, органы прокуратуры, подрядчик продолжает попадать на объект», — сказал Морозов.

Заметим, что компания «Леокам» пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину. По словам сотрудников компании, намыв им достался «бракованным» от предыдущего подрядчика — фирмы «Интэкс»: якобы там имели место отклонения от проектных решений, нарушения технологии производства, красную линию намывной территории сдвинули на метр, не хватает щебеночных свай и песка. «Леокам» утверждает, что освоил 230 млн рублей на намыве, а не 93 млн рублей, учтенных Смольным.

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Вице-губернатор Игорь Албин сегодня раскритиковал чиновников комитета по строительству и сотрудников Фонда капитального строительства за медлительность решений, назвав ситуацию с намывом «вопиющей».

"В августе вами было осознано, что подрядчик не доведёт до конца года, получили команду расторгать, в декабре начали процедуру расторжения контракта. Сегодня 23 марта, работы не ведутся. Кубок Конфедераций никто не перенесёт. <…> Это ваше «толкание» между Фондом и комитетом мне начинает действовать на нервы», — сказал Игорь Албин и пригрозил кадровыми выводами.

Вице-губернатор добавил, что, на его взгляд, он более главы комитета осведомлен о «завалах» на стройках тренировочных площадок, необходимых для грядущих футбольных турниров, но категорически не хочет подменять собой нижестоящих руководителей. Сергей Морозов заверил вице-губернатора, что тренировочная площадка на проспекте Металлистов, которая должна быть сдана в апреле, будет завершена в срок.