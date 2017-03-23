Вильнюс, 23 марта, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Министр соцзащиты и труда Литвы Линас Кукурайтис рассказал в парламенте о процессе интеграции беженцев в стране, его исполнителях, источниках финансирования, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 марта, в Сейме Литвы. Министр подтвердил, что все беженцы практически сразу покидают Литву, уезжая в Германию и Скандинавские страны.

Freedom House Беженцы

При этом в ведомстве видят проблему не в низких социальных пособиях беженцев: «К сожалению, процесс интеграции непростой. Беженцам трудно выучить литовский язык, найти жилье и работу, а трудоустроившись — содержать семью (зарплаты низкие, семьи большие, женщины чаще всего не работаю). Сейчас 181 человек уехал из Литвы».

Министерство соцзащиты и труда инициирует пробный проект, согласно которому семьи беженцев, по поводу статуса и видов на жительство которых у Департамента миграции не возникает никаких сомнений, будут заселяться сразу в арендуемое жилье в самоуправлениях (без интеграционного периода в центре для беженцев под Каунасом, в Рукле), где им будут предоставлены все необходимые услуги и предложены курсы обучения.

Напомним, Литва должна принять до конца 2017 года 1105 беженцев, однако практически сразу они покидают Литву. Иногда массово, арендуя автобусы.