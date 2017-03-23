Ярославль, 23 марта, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Ярославле планируют установить кованую композицию, символизирующую факт получения Ярославлем статуса столицы Золотого кольца. Об этом сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на мэрию Ярославля. С таким предложением к мэрии города вышла компания «Премиум профи».

Илья Бесхлебный Часовня Александра Невского в центре Ярославля

«Мы хотели бы принять участие во внешнем благоустройстве и внести свой вклад в развитие нашего города. Мы предлагаем проект, который будет привлекать внимания не только туристов, но и горожан. Центром композиции станет кольцо, отдельные детали будут выполнены посредством ручной художественной ковки. Композиция получит подсветку», — приводят «Ярновости» слова директора ООО «Премиум профи» Павла Захарова.

Композицию, посвященную столице Золотого кольца, планируется установить в центральной части города. Между тем градозащитники предостерегают власти от произвольных решений.

«Такие решения должны приниматься не мэрией, а специалистами. Многим историкам, искусствоведам не нравится термин «Столица Золотого кольца». Мэрия может наступить на те же грабли. Такие подарки могут дорого обойтись облику исторического города. Вопрос — почему нужно ставить второй знак «Столицы Золотого кольца», в то время как нет ни одного знака о том, что Ярославль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО? Все это еще раз говорит о том, что нужен регламент установки объектов монументального искусства, который почему-то никак не хочет принимать мэрия города», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница, лауреат премии Комеча Ольга Мазанова.

Отметим, что знак, посвященный «Столице Золотого кольца» уже есть в Ярославле. Он установлен на улице Революционной, и также выполнен в технике художественной ковки.