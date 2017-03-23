Москва, 23 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. «В первую очередь, хотелось бы оставить соболезнования. Вороненков был все-таки нашим коллегой. Версий, связанных с убийством экс-депутата, может быть много. Однако уже сейчас можно говорить о том, что Киев очень профессионально организует провокации против России», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета по международным делам Адальби Шхагошев.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Украинский флаг

По его словам, после данного преступления, очевидно, Киев начнет адресовать все обвинения в адрес России.

«Однако предлагаю всем взвесить и подумать над тем, кому выгодно это убийство нам или Киеву? Очевидно, что нам оно совсем не нужно. Россия была только заинтересована в экстрадации Вороненкова, так как к нему были претензии со стороны правоохранительных органов», — сказал Адальби Шхагошев. Депутат добавил, что в убийстве Вороненкова прослеживается почерк Украины, в которой научились изобретательно придумывать в отношении России провокации.

«Нельзя исключать, что исполнителями преступлениями являются СБУ или украинские националисты. Сможем ли мы докопаться до правды, зависит от того, как открыто будет вестись следственный процесс в Киеве», — заключил парламентарий.

Напомним, в четверг, 23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков. Полиция Киева задержала предполагаемого стрелка, который убил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Он получил ранения после перестрелки с охранником депутата. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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