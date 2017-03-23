«Убийство Вороненкова является очередной провокацией Киева»
Москва, 23 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. «В первую очередь, хотелось бы оставить соболезнования. Вороненков был все-таки нашим коллегой. Версий, связанных с убийством экс-депутата, может быть много. Однако уже сейчас можно говорить о том, что Киев очень профессионально организует провокации против России», — отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета по международным делам Адальби Шхагошев.
По его словам, после данного преступления, очевидно, Киев начнет адресовать все обвинения в адрес России.
«Однако предлагаю всем взвесить и подумать над тем, кому выгодно это убийство нам или Киеву? Очевидно, что нам оно совсем не нужно. Россия была только заинтересована в экстрадации Вороненкова, так как к нему были претензии со стороны правоохранительных органов», — сказал Адальби Шхагошев. Депутат добавил, что в убийстве Вороненкова прослеживается почерк Украины, в которой научились изобретательно придумывать в отношении России провокации.
«Нельзя исключать, что исполнителями преступлениями являются СБУ или украинские националисты. Сможем ли мы докопаться до правды, зависит от того, как открыто будет вестись следственный процесс в Киеве», — заключил парламентарий.
Напомним, в четверг, 23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков. Полиция Киева задержала предполагаемого стрелка, который убил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Он получил ранения после перестрелки с охранником депутата. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
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