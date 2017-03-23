Вильнюс, 23 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Представители фракций Союза крестьян и зеленых Литвы и «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы сегодня, 23 марта, представили в Сейме законопроекты, которые ограничат влияние политиков на формирование состава Главной комиссии по служебной этике и Главной избирательной комиссии, поэтому в процессе формирования этих комиссий кандидаты не будут делегироваться на основании политического доверия, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы.

Pixabay.com Флаг-карта Литвы

«В последние годы Главная комиссия по служебной этике и Главная избирательная комиссия получала замечания, что члены комиссий в своей деятельности руководствовались не только законами, возникали конфликты интересов, когда они защищали делегировавшие их партии. Мы предлагаем, чтобы кандидаты учреждения, администрирующего политический процесс, делегировались организациями, независящими от политических партий», — сказал один из авторов проекта парламентария Повилас Урбшис.

В порядке составления Главной комиссии по служебной этике право делегировать одного из пяти членов комиссии предлагается не Ассоциации самоуправлений Литвы, а Литовскому отделу общественного предприятия Transparency International. Остальных членов (по одному) будут предлагать президент Литвы, спикер Сейма, премьер и Совет судей.

В порядке составления Главной избирательной комиссии предлагается отказаться от членов, делегируемых политическими партиями (они раньше составляли почти половину членов этой комиссии), а право делегировать двух членов предоставить не министру юстиции, а Совету судей. Также предлагается право делегировать двух членов комиссии Адвокатуре Литвы. Как и раньше, остальных членов (по два) будут представлять президент и Содружество юристов Литвы, а по предложению спикера Сейма председателя комиссии будет назначать парламент.

Чтобы максимально ограничить влияние политических партий на членов Главной комиссии по служебной этике и Главной избирательной комиссии, предлагается установить, что членами комиссий не могут стать бывшие члены политических партий, за исключением тех случаев, когда с момента их ухода из партии прошло более трех лет. Также предлагается установить, что у кандидатов в члены Главной комиссии по служебной этике было не менее 5 лет рабочего стажа по специальности, а не стажа другой работы. В отношении членов Главной избирательной комиссии предлагается установить максимальный срок работы — два срока полномочий.

Законопроекты представляют члены Сейма Рамунас Карбаускис, Саулюс Сквернялис, Рима Башкене, Арвидас Некрошюс, Тадас Лангайтис, Агне Ширинскене, Повилас Урбшис.

Напомним, на прошедших осенью 2016 года парламентских выборах в Литве система Главной избирательной комиссии Литвы несколько раз выходила из строя, что дало повод политикам заявить о непрозрачности процесса подсчёта голосов. На выборах в органы самоуправления, депутатов Европарламента, президентских, и в Сейм, неоднократно вспыхивали скандалы из-за подозрений в работе членов комиссии в интересах конкретных партий или политиков.