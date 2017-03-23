Киев, 23 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Украинский государственный и гарантированный государством долг вырос в январе 2017 года на 0,3%, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские гривны

Таким образом, говорится в сообщении, государственный и гарантированный государством долг Украины в целом составил $71,21 млрд (1,931 трлн гривен).

Сообщается, что долг вырос по причине финансирования бюджета Украины за счет государственных заимствований. Еще одной причиной роста названо вливание денежных средств или докапитализация принадлежащих государству банков «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный банк Украины опубликовал статистику, согласно которой валовой внешний долг Украины за 2016 год сократился на 4,4%. При этом было отмечено, что долги почти по всем секторам снизились, кроме сектора государственного управления, где долг вырос на 1,1%.

Помимо этого, Нацбанк Украины приводил данные, согласно которым блокада Донбасса снизила темпы роста экономики Украины в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

Впрочем, политики Украины действуют, не обращая внимания на статистику. Так, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял: «Мы верим, наша экономика будет развиваться».

Одним из ключевых факторов в экономике Украины являются кредиты, выдаваемые Международным валютным фондом, которые также увеличивают государственный долг Украины.