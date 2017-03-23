Красногорск, 23 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 23 марта, в Московской области ряд частей и подразделений Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Танк Кантемировской дивизии

Основная цель проверки — всесторонняя оценка боевой выучки, слаженности и готовности воинских частей и подразделений дивизии в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи.

На специализированном полигоне в Подмосковье уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск.

К проверке привлечены более 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.