Балаклея, Украина, 23 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Ликвидация пожара на складе боеприпасов в городе Балаклее (Харьковская область) не завершена, напротив, площадь увеличилась, сообщили сегодня, 23 марта, в пресс-службе Минобороны Украины.

Kharkiv.dsns.gov.ua Пожар в Балаклее

«По состоянию на 13 часов произошло расширение района, охваченного огнем, локализовать пожар пока не удалось», — говорится в сообщении.

Комментируя сложившееся в Балаклее положение, представитель украинского министерства Виталий Саранцев заявил, что к ликвидации ЧП привлечены украинские военные и специалисты службы спасения.

«Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, ищут тех, кто не уехал из опасной зоны», — сказал Саранцев.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов произошли в ночь на 23 марта. Начался пожар, охвативший большую площадь.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о возбуждении уголовных дел: по статьям «Халатность» и «Диверсия».

Стоит напомнить, что склад в Балаклее — одно из крупнейших хранилищ боеприпасов на Украине. По словам украинского министра обороны Степана Полторака, осколки взрывающихся снарядов разлетаются на один-два километра.