Ярославль, 23 марта, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области закончилось интернет-голосование о транспортных предпочтениях горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Rtu76.ru Троллейбус в Рыбинске

Мэрия Рыбинска на своем сайте устроила опрос, какой вид транспорта предпочитают горожане. Генеральный директор ОАО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов посчитал, что это попытка потеснить троллейбус, который принадлежит частной транспортной компании. Он предположил, что появился инвестор, который хочет приватизировать муниципальное ПАТП-1 и хочет избавиться от конкурентов. Но опрос показал неожиданные результаты: 80% голосовавших (943 человека) высказались за троллейбус.

«Участие в опросе приняли 1177 человек. Среди преимуществ, отмеченных в комментариях, были названы экологичность этого вида общественного транспорта, наличие большого количества низкопольных троллейбусов, меньшую стоимость проезда, наличие льготной услуги «Рыбинскэлектротрнас» — студенческого проездного. Оппоненты, отдавшие предпочтение автобусному сообщению в городе, подчеркивали мобильность автобусных маршрутов, возможность обслуживания отдаленных городских районов. Приоритет автобусному сообщению отдали 115 рыбинцев», — сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Такое победоносное голосование в пользу троллейбуса удивило власти. Официальная статистика показывает, что в 2016 году предприятие «ПАТП №1» перевезло 16 018 тысяч пассажиров, ОАО «РЭТ» — 12 694 тысяч человек.

По информации властей, в «Рыбинскэлектротрнас» был организован троллинг в пользу троллейбусов. Люди много раз голосовали с одного адреса. Сейчас идет проверка IP-адресов. А в будущих опросов власти планируют поставить ограничение по числу голосов с одного адреса.

«Поскольку опрос является одним из способов сбора информации о работе транспортных предприятий города, мнение горожан будут учтено при возникновении необходимости оптимизации сети маршрутов социального общественного транспорта», — говорится в сообщении администрации Рыбинска.